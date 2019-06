Hollywood-Alarm: Kuscheln und Tanzen mit Kinostars in Dresden

Abklatschen mit Benjamin Blümchen: beim Treffen der Maskottchen zum Kindertag hatten Fans in Dresden dazu Gelegenheit.

Abklatschen mit Benjamin Blümchen: beim Treffen der Maskottchen zum Kindertag hatten Fans in Dresden dazu Gelegenheit.

Abklatschen mit Benjamin Blümchen: beim Treffen der Maskottchen zum Kindertag hatten Fans in Dresden dazu Gelegenheit. Bildrechte: MDR/Kathrin König

Mit lauten Rufen haben Kinder in Dresden bekannte Maskottchen auf die Bühne gerufen. Insgesamt 18 Figuren aus Kinofilmen und Kinderserien kamen auf die Bühne in der Altmarkt-Galerie. Den meisten Beifall erhielten Biene Maja, Benjamin Blümchen und die Schneemannfigur Olaf aus dem Disney-Kinderfilm "Eiskönigin" zu hören. Viele Ohs und Ahs riefen die Kinder der Königin Elsa entgegen, die sie auf der Bühne bestaunten.

Extra wegen Biene Maja war der zweijährige Oskar (Foto re.) zur Veranstaltung gekommen. Er hatte gute Sicht von oben, denn seine Tante Sabrina Schwarz stand schon minutenlang vor Beginn der Maskottchenparade für Fotoaufnahmen bereit. "Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Kinder herkommen. So viel Trubel. Da macht der Kindertag doch Spaß", sagte die 32 Jahre alte Dresdnerin.

Überrascht über so viele Familien an der Zuschauerabsperrung war auch der Moderator des Kindertags-Events, Swen Mai. "Ich moderiere gerne für Kinder. Sie sind direkt und fröhlich", meinte der Dresdner. Er hörte sich vor Beginn der Show bei den kleinen Besuchern um und fragte nach, ob sie zu ihrem Ehrentag von den Eltern etwas geschenkt bekommen haben. "Einen dicken Kuss von meiner Mami", "Haarspangen", "ein Kuscheltier" antworteten ihm einige Besucher. May freute sich, dass die Dresdner ihre Kinder nicht allzu sehr mit Geschenken überhäuften und lobte die Bescheidenheit.