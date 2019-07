Zutritt für Eltern verboten! Das ist eine der wichtigsten Regeln von Kitrazza. Denn hier hat der Große RAZ - das Kinderparlament - das Sagen. Die Kindertraumzauberstadt Kitrazza in Dresden öffnet am Montag zum 16. Mal ihre Pforten. Zwei Wochen lang können Sieben- bis Zehnjährige am Puschkin-Platz wieder ihre Traumstadt bauen. Dabei können sie auch bestimmen, welches Aussehen Kitrazza in diesem Jahr bekommt.