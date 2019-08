Ein schlohweißes Affenbaby ist in dieser Sommerferienwoche der kleine Star im Zoo Dresden. Das Jungtier wurde bereits am 10. Juli geboren. Das Manteläffchen oder Gurereza genannt, ist bereits das 14. Kind seiner Mutter Mona. "Mit der Erziehung hat Vater Zazu nicht viel am Hut", sagte Tierpfleger Olaf Lohnitz Tierpfleger. Aber das Tier aus der Gruppe der Stummelaffen hat Glück: "Dafür kümmern sich um so mehr die Tanten um den Jungen."