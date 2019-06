Schneller als gedacht stellt sich bei den Koalas im Zoo Dresden Nachwuchs ein. Viel deutet darauf hin, dass Koala-Mädchen Sydney ein Baby in ihrem Beutel hat. "Wir gehen davon aus, dass die Geburt stattgefunden hat", sagt der Zoologische Leiter Wolfang Ludwig. Nach Schätzungen des Tierpark war das Baby vor vier Tagen zur Welt gekommen und danach erfolgreich in den Beutel seiner Mama geklettert. Derzeit ist das Jungtier nur zwei Zentimeter groß und hat noch kein Fell.

"Beobachtet haben wir die Geburt zwar nicht, aber alle Zeichen deuten darauf hin, dass das Jungtier im Beutel ist", bestätigt Revierleiter Olaf Lohnitz. Sydney verhalte sich nun anders, sei zurückhaltender und nicht mehr so kontaktfreudig. Auch sei aus der Nähe betrachtet eine Wölbung des Beutels zu erkennen. Etwa sechs Monate wird das Jungtier dort wachsen und gedeihen.

Am 16. April kam das Koala-Weibchen Sydney zu den beiden Männchen in den Zoo. Die Tierpfleger rechneten eigentlich nicht gleich mit einer erfolgreichen Paarung. Die Tiere sind nur vier Stunden am Tag aktiv und dazu noch Einzelgänger. Das bedeutet auch, dass der Vater Mullaya künftig mit dem Nachwuchs nichts zu tun haben wird. Er wurde nur für kurze Zeit, als Sydney eindeutiges Interesse zeigte, zur Paarung zum Weibchen gelassen, heißt es vom Zoo. Vielleicht macht Sydney nun im Dezember großen und kleinen Zoobesuchern ein Weihnachtsgeschenk mit einem frisch aus ihrem Beutel geschlüpften Koala-Baby.