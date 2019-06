Expertin: Russlandnähe zeigt ostdeutsches Selbstbewusstsein

Ministerpräsident Kretschmer hatte immer wieder die besondere Verbundenheit Ostdeutschlands mit Russland betont. "In Kretschmers Fall geht es zunächst um die Vertretung wirtschaftlicher Interessen. In Ostdeutschland kritisieren viele Unternehmensvertreter nicht nur, dass die Sanktionen gegen Russland politisch nicht effektiv seien, sondern auch, dass sie die Entwicklung der ohnehin noch immer relativ schwachen ostdeutschen Wirtschaft behinderten", erklärte Prof. Lorenz. Traditionelle Netzwerke und Standortvorteile könnten im Osten nicht genutzt werden, "was gerade angesichts der zu erwartenden Folgen des Brexit in Zukunft noch stärker zu Buche" schlagen könnte.

Laut Lorenz sei in ganz Ostmitteleuropa in den vergangenen Jahren ein neues Selbstbewusstsein gegenüber der EU entstanden, die oft als westlich dominiert wahrgenommen werde. "In Ostdeutschland äußert sich das in ähnlicher Weise in einem Aufbegehren gegenüber der Bundespolitik. Ich denke, dass Kretschmer diese Stimmungen in der Bevölkerung ansprechen will, die man dort unabhängig von der politischen Selbstverortung als 'rechts' oder 'links' erkennen kann."