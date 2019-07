45 Kruzianer sind am Mittwoch zur Sommertournee aufgebrochen. Bis 16. Juli gastiert der Dresdner Kreuzchor in China. Die Reise führt nach Shanghai, Nanjing, Tianjin, Xiamen, Shenzhen und Guangzhou. Ein besonderes Highlight bildet nach Angaben der Chorleitung das Konzert in Peking: Am 9. Juli tritt der Chor im Nationalen Zentrum für Darstellende Künste – auch als Chinesisches Nationaltheater oder Chinesische Nationaloper bekannt – auf. Mehr als 2.000 Personen finden im Konzertsaal Platz, dessen Orgel mit 6.500 Pfeifen die größte Asiens ist und vom Bonner Familienbetrieb Johannes Klais erbaut wurde.