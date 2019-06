Nach einem Protest von Dresdner Studenten gegen die AfD am Montagabend steht die Polizei erneut in der Kritik. Via Twitter wird den Beamten vorgeworfen, dass mit ihrem Vorgehen die Situation eskaliert sei. So seien Demonstranten aus der Menge gezogen und verletzt worden, heißt es in Twittereinträgen. Wie die Polizeidirektion am Dienstag in Dresden mitteilte, hatten sich am Montag rund 150 Personen auf der Brühlschen Terrasse versammelt. Als ein 32-Jähriger augenscheinlich den Boden mit Farbe besprühte, seien Polizeibeamte eingeschritten, um eine mögliche Sachbeschädigung zu unterbinden. Als die Personalien des Mannes festgestellt werden sollten, habe dieser körperlichen Widerstand geleistet, teilte die Polizeidirektion weiter mit.