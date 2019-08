Die Landesdirektion Sachsen hat die Wahlergebnisse für sieben Stadtbezirksbeiräte und einen Ortschaftsrat in Dresden aufgehoben. Wie die Behörde am Freitag mitteilte, stimmen die von den Gemeindewahlausschüssen gemeldeten Zahlen nicht mit denen überein, die bei der Wahlprüfung durch die Landesdirektion ermittelt wurden. Deshalb müssen die Wahlergebnisse vom 26. Mai erneut festgestellt werden. Ungültig seien die Wahlen nicht und auch an der Sitzverteilung werde sich voraussichtlich nichts ändern, so die Landesdirektion. Betroffen sind die Ortschaftsratswahl in Schönfeld-Weißig und die Wahlen zu den Stadtbezirksbeiräten in den Bezirken Altstadt, Blasewitz, Cotta, Klotzsche, Leuben, Neustadt und Pieschen.