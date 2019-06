Linke wirbt für neues Bündnis im Stadtrat Dresden

In Dresden hat die Linke-Fraktion am Dienstag vorgeschlagen, ein politisches Handlungsprogramm von linksgerichteten Kräften im Stadtrat zu erarbeiten. In einem offenen Brief wenden sich die Verfasser an die Fraktion von Grünen und SPD sowie an die drei eigenständigen Stadträte von Piraten, Bündnis Freie Bürger und Die Partei.