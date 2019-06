Sachsen hat nach Einschätzung des Präsidenten des Bundesverbandes der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie mit seinen Forschungseinrichtungen Potenzial für die Branche. Es komme aber darauf an, aus einem Innovations- und Forschungsumfeld auch industrielle Aktivitäten zu generieren, sagte Klaus Richter am Mittwoch bei einem Spitzentreffen der Luftfahrtindustrie in Dresden. Die kleinen mittelständischen Unternehmen müssten eine "kritische Masse" erreichen, um an größere Aufträge zu kommen.