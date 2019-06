Ein Unbekannter soll in Dresden ein zwölf Jahre altes Mädchen sexuell belästigt haben. Wie die Polizei mitteilte, war das Kind am Dienstagnachmittag mit dem Rad in der sogenannten Flutrinne nahe der Elbe unterwegs. In Höhe eines Wirtshauses sei das Mädchen von dem Mann angesprochen worden - eindeutig mit sexueller Motivation, so ein Polizeisprecher. Daraufhin zog der Mann an der Hose der 12-Jährigen. Weil sich das Mädchen vehement wehrte, ließ der Angreifer von ihr ab und flüchtete. Die Polizei sucht nach Zeugen.



Die Polizei ermittelt in einem weiteren Fall in Dresden. Anfang der Woche hatte in Unbekannter Kinder vor einer Schule angesprochen.