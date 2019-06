Ein bislang unbekannter Mann soll am Montagmorgen Schüler vor einer Schule in Dresden-Striesen angesprohen haben. Der Mann soll in der Wittenberger Straße ein Mädchen aufgefordert haben, in sein Auto zu steigen. Der Schulleiter der IBB-Schule hat inzwischen mit einer Rundmail die Eltern aufgefordert, ihre Kinder zu sensibilisieren und zu belehren. Das bestätigte die Dresdner Polizei .