Mann stirbt nach Straßenlauf in Dresden

Ein 35 Jahre alter Mann ist am Sonntag nach einem Straßenlauf in Dresden an Herz-Kreislauf-Versagen gestorben. Der Mann war nach der Teilnahme am Halbmarathon (knapp 21,1, Kilometer Länge) am Sonntag zusammengebrochen und noch in einem Krankenhaus behandelt worden. Allerdings kam jede Hilfe für ihn zu spät, teilte die Polizeidirektion Dresden mit. Auch in 14 weiteren Fällen mussten Läufer medizinisch betreut werden. Auch sie hatten offenbar aufgrund der hohen Temperaturen Kreislaufprobleme.