Sachsen hat mit Kooperationspartnern ein Bündnis gegründet, um dem Ärztemangel im Land zu beheben. Das Gesundheitsbündnis "Wir versorgen Sachsen" hat sich ein Maßnahmepaket vorgenommen und sucht für die Umsetzung noch weitere Partner. Aktuell gehören der Vereinigung das Sächsische Gesundheitsministerium, die Sächsische Landesärztekammer, die Kassenärztliche Vereinigung, Krankenhausgesellschaft Sachsen und die Krankenkasse AOK Plus an. Das Bündnis will mehrere Punkte angehen, benötigt bei einigen Themen zudem Gesetzesänderungen auf Landesebene: