Vor etwa zwei Wochen ging es los, schätzt der Dresdner Sven Damm. Erstmals bemerkte der Lkw-Fahrer damals, dass plötzlich auffällig viele Mercedesfahrzeuge in der Stadt unterwegs sind - nagelneue Autos in allen Farben, darunter Benziner, Diesel und Elektrofahrzeuge - vom Kleinwagen bis zum SUV.

"Warum müssen die in Kolonne fahren. Mir ist es selbst schon passiert, dass sich ein Mercedes vor meinen Lkw gesetzt und mich ausgebremst hat. Und das nur, damit die anderen mich überholen und weiter in Kolonne fahren können", ärgert sich Damm. Seiner Beobachtung nach seien die Fahrzeuge in Gruppen von bis zu zehn Autos unterwegs und rasten mit 200 Stundenkilometern über die Autobahn. Viele Fahrzeuge hätten zudem ein BB-Kennzeichen, was für den Landkreis Böblingen bei Stuttgart stehe, wo Daimler produziere, sagt Damm.