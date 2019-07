Bei einer "Pegida"-Demonstration am Rande eines Besuchs von Bundeskanzlerin Angela Merkel am Montagabend in Dresden hat die Polizei nach eigenen Angaben drei Straftaten registriert. Zunächst bewarf demnach ein 20-jähriger Teilnehmer der Veranstaltung des fremdenfeindlichen Bündnisses einen Vertreter der Presse mit einer Plastikflasche. Gegen den Mann werde wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Später zeigte ein 31-jähriger Teilnehmer der Versammlung den Angaben zufolge den Hitlergruß. Gegen ihn werde wegen des Zeigens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt.