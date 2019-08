Die Dresdner Hilfsorganisation "Mission Lifeline" plant einen weiteren Einsatz auf dem Mittelmeer. Der Gründer der Organisation, Axel Steier, sagte MDR SACHSEN, erneut sollen Flüchtlinge aus Seenot gerettet werden. Voraussichtlich in der kommenden Woche soll das neu besorgte Schiff ablegen. Steier kündigte an, alle Aktionen sollen transparent sein. Journalisten seien an Bord und könnten die Rettungseinsätze beobachten und berichten, hieß es. Man werde klar sagen, wo und aus welchem Grund man Menschen rette und wohin diese gebracht werden.