Ein totes Schaf verunsichert Tierhalter und Anwohner in Dresden. Im Stadtteil Schönfeld hat am Wochenende möglicherweise ein Wolf das Schaf gerissen. Allerdings steht der Nachweis aus. Die Landeshauptstadt Dresden teilte mit, sie sei erst am Montag informiert worden. Ein DNA-Nachweis sei jedoch nur innerhalb von 24 Stunden möglich. Eine Entschädigung stünde dem Schafhalter nach Angaben der Stadt auch im Falle eines Wolfsrisses nicht zu, da das Tier offenbar nicht fachgerecht geschützt war.