Nachdem am Montag eine Moschee in Dresden-Cotta attackiert worden ist, flogen kurz darauf Steine gegen einen Döner-Imbiss an der Alten Meißner Landstraße. Dabei soll es sich nach Informationen eines Gemeindemitglieds um ein und denselben Täter gehandelt haben. Er soll zwei Kilometer von der Moschee entfernt den Imbiss attackiert haben. Dies würden Videoaufnahmen einer Überwachungskameras belegen, so das Gemeindemitglied weiter. Demnach soll ein Mann in den Imbiss gekommen sein und nach Feuer für eine Zigarette gefragt haben. Wenige Minuten später flogen mehrere Steine gegen Scheiben und Türen.