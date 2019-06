Moschee in Dresden attackiert - Scheiben eingeschlagen

In Dresden-Cotta sind die Scheiben einer Moschee eingeschlagen worden. Nach Angaben der Polizei hat ein Unbekannter am Dienstagnachmittag insgesamt drei Scheiben mit Steinen zerstört. Verletzt wurde niemand. Alarmierte Polizeibeamte suchten erfolglos die Umgebung nach dem Tatverdächtigen ab. Dabei kam auch ein Spürhund zum Einsatz. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Polizei beziffert den Schaden auf rund 1.500 Euro. Zu Tatzeit hielt sich den Angaben zufolge keine Personen in dem Gebäude auf.



Bereits 2016 war auf die Moschee ein Sprengstoffanschlag verübt worden. Der Täter wurde wegen versuchten Mordes zu zehn Jahren Haft verurteilt.