Ein mutmaßlicher Sexualstraftäter aus Dresden befindet sich seit Mittwoch in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Dresden mitteilten, wurde der 37-Jährige am Nachmittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und ihn in Vollzug setzte. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, am Dienstag ein 15-jähriges Mädchen vergewaltigt zu haben. Der Mann konnte in der Nähe des Tatorts in der Radeberger Vorstadt festgenommen werden.

Die Polizei prüft zudem, ob es Zusammenhänge mit weiteren Straftaten gibt. Die Ermittlungsgruppe "Velo" untersucht derzeit drei ähnliche Fälle. So wurde am Montag eine Elfjährige in Dölzschen Opfer eines schweren sexuellen Missbrauchs. In der Nähe des Tatorts wurde bereits Mitte Juni eine 23-Jährige von einem Mann gepackt, der ihr den Mund zuhielt. Als die junge Frau um Hilfe rief, flüchtete der Angreifer. Einen weiteren Vorfall gab es ebenfalls im Juni in Mickten. Dabei wurde eine Zwölfjährige angesprochen und ein Mann versuchte, an ihrer Hose zu ziehen. Das Mädchen wehrte sich und der Fremde ließ von ihr ab. Der Täter war in allen Fällen mit einem Herrenrad unterwegs und wurde ähnlich beschrieben.