Spatenstich für neues Hochschulgebäude der HTW Dresden

Für das neue Lehr- und Laborgebäudes der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden sind am Donnerstag offiziell die Spaten in die Erde gesetzt worden. Das Gebäude wird auf einem ehemaligen Parkplatz in der Dresdner Südvorstadt Ecke Strehlener/Andreas-Schubert-Straße gebaut. Bagger hatten bereits seit einigen Wochen die Baugrube für den Spatenstich ausgehoben. Insgesamt soll der Neubau 63 Millionen Euro kosten, ein Drittel der Baukosten steuert die EU bei.