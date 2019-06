Neue Opferschutzbeauftragte für Sachsen

Sachsen bekommt eine Opferbeauftragte. Dafür ist die ehemalige DGB-Landesvorsitzende Iris Kloppich ausgewählt worden. In dem neu geschaffenen Ehrenamt soll die 66 Jahre alte Kloppich künftig den Opferschutz ausbauen und für die Opferhilfe in Sachsen zuständig sein, hatte das Kabinett entschieden. Die Geschäftsstelle mit drei Mitarbeitern wird im Sozialministerium angesiedelt und soll als zentrale Anlaufstelle für Betroffene ausgebaut werden.

Kloppich soll möglichen Opfern eines Anschlags, einer Katastrophe oder von schweren Verbrechen beim Zugang zu ihren Rechten und Hilfsmöglichkeiten zur Seite stehen. Iris Kloppich will für die neue Stelle mit bestehenden Institutionen wie Opferhilfe und dem Weissen Ring und der Polizei zusammenarbeiten. Zudem will sie präventiv arbeiten und sich online mit anderen Institutionen vernetzen. Bis Jahresende will sie ein Arbeitskonzept vorlegen. "Es ist wichtig, den Bürgern das Gefühl und die Sicherheit zu vermitteln in schweren Zeiten nicht allein gelassen zu werden", meinte Sachsens Sozialministerin Barbara Klepsch (CDU).