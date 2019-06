1.000 Tonnen Sand werden am Mittwoch im Strandbad verteilt. Der Sand stammt vom Altmarkt in der Innenstadt, wo in den vergangenen Tagen das Beachvolleyballfestival stattfand. "Der Sand wird nun nicht einfach entsorgt, sondern in den Dresdner Osten transportiert", teilten die Dresdner Bäder mit. Mehrere Lkw liefern den Sand in den Dresdner Osten.