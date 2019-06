Die Gläserne Manufaktur von Volkswagen in Dresden bekommt ein neues IT-Entwicklungszentrum. Bis Ende 2020 sollen rund 80 Spezialisten an einer Produktionscloud arbeiten, sagte der Leiter der Software-Entwicklung bei VW, Peter Garzarella, am Donnerstag in Dresden. Diese Cloud soll künftig die weltweit 122 Volkswagen-Fabriken vernetzen und damit die Digitalisierung von Produktion und Logistik vorantreiben.