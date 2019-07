Das Niedrigwasser der Elbe bremst die Sächsische Dampfschiffahrt in Dresden aus. Ein Sprecher des Unternehmens sagte MDR SACHSEN, am Dienstag könnten nur die stündlichen Stadtfahrten von 10 bis 16 Uhr und eine Abendfahrt um 19 Uhr in Dresden angeboten werden. Die Anlegestellen in Blasewitz und Pillnitz können nicht bedient werden. Ausflugsfahrten in die Sächsische Schweiz und entlang der Weinstraße nach Meißen finden nicht statt.



Der Pegel Dresden zeigte am Dienstagmorgen einen Wasserstand von 63 Zentimeter, Tendenz leicht fallend.