Der Verdacht auf Norovirus-Erkrankungen in einem Haus für Betreutes Wohnen in Dresden-Striesen hat sich nicht bestätigt. Die Quarantäne ist aufgehoben worden, sagte der Niederlassungsleiter Enrico Voigtländer MDR SACHSEN. Allen Betroffenen gehe es wieder gut. Was genau die Magen-Darm-Beschwerden am Sonntag ausgelöst hat, wird derzeit geprüft. Drei Bewohner waren am Sonntag in eine Klinik gebracht worden. Insgesamt gaben zwölf Menschen an, Magen-Darm-Schmerzen zu haben. Darunter waren Bewohner und Mitarbeiter des Betreuten Wohnens.