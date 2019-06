Wegen des Verdachts auf Noroviren ist am Nachmittag in Dresden-Striesen ein Pflegeheim unter Quarantäne gestellt worden. Das Gebäude und das Gelände wurden abgesperrt, wie die Leitstelle der Feuerwehr auf Anfrage von MDR Sachsen mitteilte. Das Gebäude darf laut Einsatzleiter Ingo Krause nicht mehr betreten werden. Zudem darf niemand das Gebäude verlassen. Man prüfe jetzt, ob die Quarantäne auf eine Station beschränkt werden kann, damit für den Rest der Einrichtung der Normalbetrieb wieder möglich ist.

Auch für die Einsatzkräfte gelten Sicherheitsmaßnahmen. Vor dem Pflegeheim wurde ein Container zur Dekontamination aufgestellt. Sie tragen Schutzanzüge und einen Mundschutz. Insgesamt sind zwölf Menschen betroffen - sowohl Bewohner als auch Mitarbeiter. Drei Bewohner wurden in eine Klinik gebracht. Feuerwehr und Rettungsdienst sind Krause zufolge etwa 60 Einsatzkräfte vor Ort. Wie lange der Einsatz dauert, ist den Angaben zufolge noch unklar. Zuvor hatten mehrere Pfleger und Heimbewohner über Magen-Darm-Beschwerden geklagt.

Im Moment ist es so, dass keiner mehr in das Gebäude darf aber auch keiner aus dem Gebäude. Wir prüfen jetzt, ob wir das auf eine Station beschränken können, damit für den Rest ein Normalbetrieb möglich ist.

Im betroffenen Pflegeheim werden nach Angaben des Betreibers Menschen mit Demenz und Intensivpflege-Patienten betreut. Insgesamt leben in dem Heim derzeit 45 Personen. Größere Noroviren-Ausbrüche gibt es immer wieder in Pflegeeinrichtungen, aber auch in Kliniken, Kitas oder anderen Gemeinschaftseinrichtungen. Beim Norovirus handelt es sich um eine Magen-Darm-Erkrankung, die mit Erbrechen und Durchfall verbunden ist.