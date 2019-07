In Dresden fahren die Straßenbahnen der Linien 9 und 13 ab Sonnabend über die Stationen Oskarstraße, Tiergartenstraße und Wasaplatz. Durch die Streckenverlegung gelingt unter anderem eine bessere Anbindung an den S-Bahnhaltepunkt Strehlen. Am Freitag wurde die 1.100 Meter neue Gleisstrecke offiziell freigegeben. Bürger habe am Nachmittag die Gelegenheit, kostenfreie Sonderfahrten mit historischen Bahnen zu unternehmen. "Es ist ja bekannt, dass wir zwischen Löbtau und Strehlen am Universitätscampus entlang eine Neubaustrecke bauen wollen. Hier haben wir den ersten sichtbaren Baustein, den wir heute mit großem Bahnhof einweihen. Wir sind sehr begeistert über die vielen Menschen, die gekommen sind. Das zeigt, wie wichtig so ein Projekt ist", sagte DVB-Vorstand Andreas Hemmersbach.