SG Dynamo Dresden empfängt am Dienstagabend im Rudolf-Harbig-Stadion den französischen Meister Paris Saint-Germain. Das Starensemble wird von Weltmeister Kylian Mbappé angeführt und von Thomas Tuchel trainiert. Die Mannschaft landete um 11:50 Uhr am Flughafen Dresden. Reporterangaben zufolge wurde die Mannschaft auf dem Vorfeld von einem Bus direkt an ihrer Chartermaschine abgeholt und zu einem Hotel in der Stadt gefahren. Fans konnten kaum einen Blick auf die Spieler erhaschen. Um 0:30 Uhr steht der Rückflug nach Paris im Flugplan des Dresdner Airports.