Ab Freitag gilt ein Parkverbot an der Petersburger Straße in Dresden. Im Laufe des Tages werden die Verbotsschilder zwischen Georgplatz und SidonienStraße aufgestellt. Als Ersatzfläche hat die Stadt einen neuen Parkplatz am Ferdinandplatz freigegeben. Bewohner des Bewohnerparkgebietes 5 können dort gebührenfrei mit ihrem Bewohnerparkausweis parken. Andere Nutzer müssen zahlen. Der Parkplatz verfügt über 210 Pkw-Stellplätzen und fünf Behindertenstellplätze.