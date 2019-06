Vier Humboldtpinguine im Zoo Dresden gestorben

Das plötzlich eierlose Pinguinpaar übernahm daraufhin die Bruthöhle eines Pärchens und tötete dessen Küken. Wenige Tage später attackierte das Paar die Eltern der anderen zwei Küken. Laut Zoo starben die Elterntiere nach den Angriffen, vermutlich stressbedingt an Herzkreislaufversagen. Nun müssen die verwaisten zwei Jungtiere von Tierpflegern per Hand aufgezogen werden. Ihr Zustand sei stabil und die rund anderthalb Kilogramm schweren Küken entwickelten sich gut, heißt es aus dem Zoo.

Ähnlich aggressives Verhalten während der Brut sei bisher nicht beobachtet worden und habe daher die Pfleger überrascht. Da es jetzt keine Nester mehr gibt, geht der Zoo davon aus, dass es künftig keine Reibereien mehr in der Kolonie gibt. Bei der nächsten Brut wolle man aber unbefruchtete Eier in den Nestern lassen oder durch Kunsteier ersetzen. "Somit kann das Brutverhalten zunächst weiter ausgelebt werden bis andere Paare Brut und Jungvogelaufzucht beendet haben und nicht mehr gefährdet sind", heißt es in der Mitteilung des Tierparks.