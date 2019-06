Auf der Autobahn 4 bei Dresden hat ein brennender Pkw für Behinderungen im Berufsverkehr gesorgt. Nach Informationen eines MDR-SACHSEN-Reporters war ein Mann am Dienstagmorgen mit seinem Fahrzeug auf der A4 in Richtung Görlitz unterwegs, als kurz nach 6 Uhr ein Feuer im Motorraum ausbrach. Der Fahrer konnte das Auto noch auf die Standspur zwischen den Anschlüssen Dresden-Neustadt und Dresden-Wilder-Mann lenken und sich unverletzt in Sicherheit bringen. Der vordere Teil des Fahrzeugs brannte komplett aus.