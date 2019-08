Ein Kleinwagen ist am frühen Dienstagabend in Dresden Mickten ausgebrannt. Als die Berufsfeuerwehr der Wache Übigau eintraf, stand der Dacia bereits meterhoch in Flammen. Die Feuerwehrleute löschten den Brand mit Wasser und Schaum und verhinderten ein Übergreifen auf andere Autos und Häuser.