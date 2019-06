Mercedes geht auf der A4 in Flammen auf

Auf der Autobahn 4 ist am Pfingstmontag ein Auto in Brand geraten. Das Unglück passierte gegen 9:15 Uhr zwischen der Anschlusstelle Dresden-Altstadt und dem Autobahndreieck Dresden-West. Reporterangaben zufolge geriet am Brabschützer Berg während der Fahrt ein Mercedes-Benz C-Klasse in Brand. Beide Insassen konnten das Auto unverletzt verlassen. Als die Berufsfeuerwehr (Wache Übigau) eintraf, stand der Mercedes lichterloh in Flammen. Mit Wasser und Schaum löschten die Kameraden das Feuer.



Bei den Löscharbeiten hatte die Feuerwehr einige Probleme, da der Tank des Mercedes noch gut mit Benzin gefüllt war. Die Autobahn war während der Löscharbeiten in Richtung Chemnitz gesperrt. Es bildete sich ein langer Stau, der zur Stunde noch anhält.