"Man sieht es am Wechsel, den ich gemacht habe, dass mir Heimat sehr wichtig ist. Wenn ich es drauf angelegt hätte, hätte es auch andere Möglichkeiten gegeben. Aber wir haben uns ganz bewusst für Sachsen und für Dynamo entschieden. Familie und Heimat haben eine große Rolle in unserem Leben gespielt und werden es auch künftig spielen. Deswegen sind wir jetzt froh, dass wir wieder näher bei der Familie sind." Anschließend erzählt Löwe, was er bei Stationen in Dortmund oder England von seiner sächsischen Heimat besonders vermisst hat.

"Wenn ich an eine "Steile Wand" denke, denke ich natürlich zuerst an die "Gelbe Wand" in Dortmund. Das ist schon beeindruckend und in Europa sicherlich einmalig. Man muss aber fairerweise sagen, dass was hier in Dresden im K-Block passiert, davon nicht weit entfernt ist. Auch wenn da nicht ganz so viele Menschen stehen." Das sollte für jeden Spieler eine Motivation sein, glaubt Löwe.