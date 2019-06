Die Dresdner Polizei hat am Montagnachmittag nach einem Drogenfund im Hotel "Terrassenufer" zwei Männer festgenommen. Wie die Behörde mitteilte, war man einem Zeugenhinweis nachgegangen. Die Beamten fanden in einem Hotelzimmer eine Reisetasche mit rund sieben Kilogramm Crystal. Als der 28 Jahre alte Hotelgast in Begleitung eines 31-jährigen Deutschen zu seinem Zimmer kam, nahmen die Beamten beide Männer fest.