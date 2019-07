Die Dresdner Polizei hat eine positive Bilanz ihrer Aktion "Respekt durch Rücksicht" gezogen. Dabei wurden in den vergangenen drei Wochen knapp 1.800 Auto- und Radfahrer kontrolliert. Die Beamten stellten bei jedem zweiten Verkehrsteilnehmer einen Verstoß fest. Am häufigsten wurden rote Ampeln übersehen und Handys am Steuer benutzt.