Die sächsische Polizei prüft Vorwürfe der Volksverhetzung gegen den früheren AfD-Politiker André Poggenburg. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wird eine Rede vom Montag geprüft. "Es hat am Rande der Demonstration einen Hinweis gegeben, dem gehen wir nach", sagte ein Sprecher.

Poggenburg war Anfang des Jahres aus der AfD ausgetreten und hatte seine eigene Partei gegründet. An der Kundgebung der Partei Aufbruch deutscher Patrioten (AdP) vor dem Bahnhof Neustadt nahmen etwa 40 Personen teil. Rund rund 80 Menschen haben am Montagabend in Hör- und Sichtweite gegen die Veranstaltung demonstriert.