Ein mehrstündiger Einsatz der Polizei am Krankenhaus Dresden-Neustadt ist in der Nacht beendet worden. Laut Polizei hatte ein 34-jähriger Mann in einem Telefonat mit seiner Partnerin mit Waffengewalt gedroht, weil das gemeinsame, neugeborene Kind in die Obhut des Jugendamtes gekommen war. Dutzende Polizeibeamte sicherten daraufhin das Krankenhaus ab, in dem sich die Frau und das Baby befanden.