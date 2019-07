Der Polizeieinsatz am Krankenhaus Dresden-Neustadt dauert an. Es gebe keine neue Entwicklung, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage von MDR SACHSEN.



Am Mittwoch um 13 Uhr haben schwer bewaffnete Polizisten vor dem Krankenhaus Stellung bezogen. Hintergrund ist eine "Bedrohungslage im privaten Bereich", wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte. Das Krankenhaus ist teilweise abgesperrt. Polizeibeamte, darunter auch die Interventionskräfte der Polizeidirektion Dresden, sichern den Bereich ab.



Zu den Hintergründen des Einsatzes gibt es bis jetzt keine Informationen.