In Dresden hat ein 21-Jähriger nach einer Polizeikontrolle den Verkehr am Bahnhof Mitte lahmgelegt. Wie die Polizei mitteilte, fiel der Mann zunächst auf, als er eine Kontrolle anderer Personen störte. Statt dem Platzverweis der Beamten nachzukommen, wurde der Mann aggressiv, deutete mit den Fingern Schüsse in Richtung der Beamten an, beschimpfte sie als "Nazis" und "Rassisten" und begann sich auszuziehen.