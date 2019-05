Studenten der Hochschule für Bildende Künste in Dresden haben am Mittwoch in der Bibliothek in der Güntzstraße protestiert. Sie selbst nannten die Aktion Besetzung. Dabei verlangten sie den Rücktritt der Leiterin der Bibliothek, Barbara Lenk. Die hatte sich als Parteilose auf der Liste der AfD für die Kommunalwahl in Meißen aufstellen lassen. Der Studentenrat (StuRa) hatte sich nach eigener Auskunft Ende voriger Woche mit einer Beschwerde an das Rektorat gewandt. Die Studentenschaft verlangt, dass die Leiterin ihre Arbeitsstelle an der Kunsthochschule oder ihre politische Arbeit bei der AfD aufgibt.