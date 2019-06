Fans fiebern in Dresden der Show von Rammstein entgegen

Vor Monaten war es der Kampf um die Tickets, nun geht es um die besten Plätze: Seit 6 Uhr früh am Mittwochmorgen campieren in Dresden die ersten Rammstein-Fans vor dem Rudolf-Harbig-Stadion. Am Abend werden hier die Begründer der Neuen Deutschen Härte ihre erste von zwei Shows spielen. Bekannt ist die Band Rammstein für brachiale Musik, verstörende Texte und eine aufwendige Bühnenshow mit viel Feuer und Pyrotechnik.