Nach dem Regen beschallt Rammstein halb Dresden

Einen Anruf wegen "undefinierbaren Lärms" hat die Polizei Dresden am Mittwochabend von einem Anwohner entgegengenommen. Es stellte sich schnell heraus, dass der Anrufer aus Gruna Klänge des Rammstein-Konzerts im Rudolf-Harbig-Stadion gehört hatte. Musik oder Lärm - je nach Empfinden und Toleranzvermögen - haben auch zahlreiche MDR-Nutzer wahrgenommen. "Wir haben es in Johannstadt gehört und sind heute selber dabei", schrieb Lars Einert. Kristina May konnte das Konzert in Leubnitz hören. Das bestätigten auch andere Nutzer aus Bühlau, Pillnitz, Pappritz und Bannewitz in ihren Posts.