Räuber haben in Dresden bei einem Überfall ihr Opfer schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der 37-Jährige in der Nacht zum Freitag im Stadtteil Neustadt unterwegs, als ein Unbekannter ihm zunächst sein Portemonnaie und sein Handy aus dem Rucksack stahl. Wenige später wurde er von einem weiteren Unbekannten angegriffen, der ihm mit der Faust ins Gesicht schlug. Beide Täter flohen. Da das Opfer kurz vor dem Überfall an den Augen operiert worden war, verursachten die Faustschläge so schwere Verletzungen, dass der Mann notoperiert werden musste. Zu seinem aktuellen Gesundheitszustand konnte die Polizei am Morgen keine Angaben machen. Es wurden Ermittlungen wegen schwerer Körperverletzung aufgenommen. Das Opfer konnte nur eine ungenaue Beschreibung der Täter geben. Die Polizei hofft deshalb auf Zeugen.