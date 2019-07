Polizei und Staatsanwaltschaft Dresden haben am Mittwoch eine Razzia bei zwei sogenannten Reichsbürgern durchgeführt. Die Beamten durchsuchten zwei Räumlichkeiten in Dresden und Wilthen sowie ein "Verkehrsamt" in der Landeshauptstadt. Dort sollen eine 48-Jährige und ein 66-Jähriger Autokennzeichen, Zulassungsbescheinigungen, Führerscheine und Steuerbescheide an Sympathisanten ausgegeben haben. Den Kunden der Fantasie-Produkte sollen die Beschuldigten zudem geraten haben, ihre Fahrzeuge nicht legal anzumelden oder zu versichern.