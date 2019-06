Rammstein in Dresden: Perfekt, brachial und rockig

Die Beats ballern ...

Vor dem Konzert kam das Unwetter: Besucher des Rammstein-Konzerts hoffen am 12. Juni 2019 vor dem Rudolf-Harbig-Stadion auf ein trockenes Konzert: Es lief alles nach Plan. Bildrechte: dpa ... und Deutschlands international erfolgreichste Band eröffnet mit "Was ich liebe". Einem Song vom neuen mittlerweile siebenten, allerdings unbetitelten Studioalbum. Und was gilt als Estes bei Rammsteintexten? Genau zuhören! Denn "Was ich liebe" ist kein Kompliment an die 25.000 Zuschauer - im Refrain heißt es: Was ich liebe, das wird verderben. Aber da rollt schon längst ein bassgeprägter Sound-Bulldozer ins ausverkaufte Harbigstadion, so dass selbst mein abgestellter Bierbecher immer weiter von mir wegrückt.



Wer zu diesem Zeitpunkt noch immer darüber nachdenkt, ob der Bühnendesigner von Rammstein mehr vom Filmklassiker Metropolis inspiriert ist oder von Ferropolis, der Stadt aus Eisen, bekommt sofort bei "Links 2 3 4" einen Stechschritt-Rhythmus auf die Ohren, der signalisiert, dass das Berliner Ausnahme-Sextett zwar zackig mit Nebel, Feuer und Knall umgehen kann, sein Herz aber laut Textzeile links schlägt.

Brachial-Rock-Spektakel in Super-XXL-Lautstärke

In Action: Rammstein-Sänger Till Lindemann Bildrechte: imago/ITAR-TASS Rammstein-Neulingen sei dringend geraten, vor Betreten des außergewöhnlichen Brachial-Rock-Spektakels in Super-XXL-Lautstärke ins Textbuch zu schauen, um das gelegentliche Wortspiel auf der Rasierklinge nicht misszuverstehen, wie beispielsweise beim Deutschland-Lied des neuen Albums. Das gibt's an diesem Abend sogar einmal in einer an die Elektropioniere von Kraftwerk erinnernden Version, zu der sich vier der Rammsteiner in Anzügen mit Leuchtdioden roboterartig bewegen.



Überraschend, diese Referenz, genauso wie der Wechsel auf eine wesentlich kleinere Zweitbühne, um von zwei französischen Pianistinnen nur am Klavier begleitet Engel im handyerleuchteten Publikum zu suchen. Und während der eine oder andere noch über die Textzeile nachdenkt: "Gott weiß, ich will kein Engel sein" - lassen die Tausenden auf der Spielfläche drei Schlauchboote samt Musikern zurück zur Bühne wogen.

"Ihr wart ein geiles Publikum"

Und sofort kommt der Startschuss zu Titel Nummer 17, "Ausländer", in den Lindemann mal kurzerhand ein "Hier in Dresden" improvisiert. Ganz zum Schluss, nach über 20 Titeln, gehen die sechs Rammstein-Musiker vor dem Publikum fast auf die Knie. Till Lindemann röhrt noch: "Ihr wart ein geiles Publikum" und plötzlich ist's zappenduster und beinahe still. Beinahe. Jetzt folgt die Gewöhnungsphase des Hör-Apparates wieder an die Normalität, wie wenn man aus dem Dunkeln kommend durch grelles Licht aufgescheucht wird. Damit gab's in den zwei Stunden reichlich viel - perfekte Spielerei.

Man muss es mögen

Einer der schönsten Effekte war, als Lindemann mit einer Armbrust gesteuerte Pfeile in den Stadionhimmel schießt, die als Kettenreaktion ein Feuerwerk nach dem anderen entzünden. Gigantomanie. Aber man muss es auch mögen. Den Sound, die spürbare Hitze der lodernden Flammen bis unters Stadiondach, die Lautstärke, aggressiv wie ein gefräßiges Krokodil.