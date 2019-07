Für Dynamo Dresden beginnt heute die vierte Saison in der zweiten Fußball-Bundesliga. Zum Auftakt empfangen die Schwarz-Gelben den Bundesliga-Absteiger Nürnberg. Anpfiff ist 13 Uhr. Gestern hatte Dynamo Dresden mit Haris Duljevic einen seiner wichtigsten Spieler verloren. Der bosnische Nationalspieler bat persönlich um Freistellung, weil er zu Nimes Olympique in die erste französische Liga wechseln will.



Am Sonntag geht es auch für Erzgebirge Aue um die ersten Punkte. Die Veilchen reisen nach Fürth. Weitere Informationen zum Saisonstart in der 2. Bundesliga finden Sie hier: