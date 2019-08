Nach sechs Jahren Bauzeit ist die Sanierung der Sempergalerie in Dresden abgeschlossen. Am Mittwochvormittag wird der Semperbau am Zwinger an die Staatlichen Kunstsammlungen (SKD) übergeben. Seit 2013 wurde das Gebäude schrittweise saniert, zuerst der Ostflügel, dann der Westflügel. Das nach Entwürfen von Architekt Gottfried Semper im 19. Jahrhundert errichtete Ausstellungsgebäude konnte während der Bauzeit nur die Hälfte der früher rund 750 Bilder umfassenden Dauerausstellung im Wechsel zeigen.